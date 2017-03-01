İşte bu: Başkanlık Erdoğan için değil, her doğan içinmiş

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yapılmadığını öne sürdü: “Her doğan için.”

Partisinin Amasya’daki mitinginde konuşan Yıldırım, ‘Anayasa değişikliğini Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor’ eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi: “Anayasa değişikliği Erdoğan için değil, her doğan içindir. Türkiye’nin geleceği için bu değişikliği yapıyoruz. Bizim benlik davamız yok. Hepimiz faniyiz. Az yaşa, çok yaşa; ölüm gelir başa. Onun için milletimizden saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Ne yaparsak millet için yaparız.”

‘Baba-oğul birbirine düşer’

Mevcut parlamenter sistemin ‘arızalı’ olduğunu savunan başbakan, ‘keyfi’ bir iş yapmadıklarını da savundu: “Hatırlayın. ‘Çankaya’nın şişmanı, bilmem neyin düşmanı’ diye Demirel, rahmetli Özal’ın ecelsiz gitmesine sebep oldu. Sürekli tenkit, sürekli hakaret. Sonra Ecevit, Ahmet Necdet Sezer’i seçti. Kısa süre sonra onlar da papaz oldular. Bu sistemin arızasından kaynaklanıyor. Bu sistem, baba ile oğlu birbirine düşürür. Onun için değişmesi lazım.”

‘Yalan sanat olmuş’

16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ çalışması yapan muhalefetin ‘Güvenoyu kaldırılıyor, Meclis zayıflatılıyor’ eleştirisini de hatırlatan Yıldırım, “Be kardeşim, vatandaşın güven oyundan daha büyük güven oyu olur mu? Vekillerin güven oyuna mı bırakalım? Sandıkta seçiminizi yapıyorsunuz” dedi.

Meclis’in anayasa değişikliğiyle etkisiz hale gelmeyeceğini de öne süren başbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Külliyen yalan. Yalan bunların artık sanatı haline gelmiş. Meclis, aksine daha da güçleniyor. Yalanda bunların hiçbir ölçüsü yok. Bunların hayatı ‘Hayır’. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe ‘Evet’ dediler?”