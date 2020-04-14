İstatistik ofisi: Britanya’da ‘corona’ kaynaklı ölümler bildirilenden yüzde 15 daha yüksek olabilir

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi, 3 Nisan itibariyle corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden yüzde 15 daha yüksek olabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal İstatistik Ofisi sağlık bölümü analiz başkanı Nick Stripe ellerindeki verileri paylaşarak, “3 Nisan tarihine kadar Covid-19’u kapsayan ölümlerle ilgili en son karşılaştırılabilir veriler, İngiltere ve Galler’de 6 bin 235 ölüm olduğunu gösteriyor” dedi.

Reklam

Stripe şöyle devam etti: “İngiltere verilerine baktığımızda, NHS (National Health Service/Ulusal Sağlık Hizmeti) rakamlarından yüzde 15 daha yüksek, çünkü bu veriler toplum genelindeki ölümlerin yanı sıra Covid-19’dan şüphelenilenler de dahil olmak üzere ölüm belgesinde Covid-19 yazanların tümünü kapsıyor.”

Hükümetin günlük yayınladığı rakamlar hastanelerde yaşanan ‘corona’ ölümlerini kapsarken, Stripe’ın bahsettiği istatistik özel kliniklerde ve hastane dışı yaşanan ölümleri de içeriyor.

Stripe, salgının 14’üncü haftasında Londra’da yaşanan ölümlerin neredeyse yarısının (yüzde 46.6) ‘corona’ kaynaklı olduğunu belirterek, 3 Nisan haftasında Covid-19 olarak kaydedilen ölümlerin tüm ölümlere oranının yüzde 21.2, bunun bir önceki haftada ise yüzde 4.8 olduğunu ifade etti.

Reklam

Ülkede bugüne dek hastanelerde Covid-19 kaynaklı olarak kaydedilen ölüm sayısı 11 bin 347.