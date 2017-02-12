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Yaramazlara biraz batar!

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Erdoğan’ın ‘cahil’ dediği yazar Auster: Trump ve Erdoğan benzer özelliklere sahip liderler

  ABD ve Türkiye’nin siyasi iklimlerini değerlendiren ABD’li yazar Paul Auster, “Trump ve Erdoğan benzer özelliklere sahip liderler. ikisi de çabuk sinirlenen, farklı görüşlere ani ve sert tepkiler veren politikacı portresi çiziyor. Beş yıl önce bizzat başıma geldi, oradan biliyorum” dedi. ‘Seçimin seyrini Hillary nefreti değiştirdi’ Yeni romanı ‘4 3 2 1’ için Hürriyet’ten Ali […]

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