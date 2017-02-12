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Erdoğan’ın ‘cahil’ dediği yazar Auster: Trump ve Erdoğan benzer özelliklere sahip liderler
ABD ve Türkiye’nin siyasi iklimlerini değerlendiren ABD’li yazar Paul Auster, “Trump ve Erdoğan benzer özelliklere sahip liderler. ikisi de çabuk sinirlenen, farklı görüşlere ani ve sert tepkiler veren politikacı portresi çiziyor. Beş yıl önce bizzat başıma geldi, oradan biliyorum” dedi. ‘Seçimin seyrini Hillary nefreti değiştirdi’ Yeni romanı ‘4 3 2 1’ için Hürriyet’ten Ali […]
Artık Belgrad ‘Çöplüğü’: İstanbul’un ciğerleri hafriyat yığınlarıyla can çekişiyor
Kentsel dönüşüm ve ‘mega projeler’le devasa bir şantiye alanına çevrilen İstanbul’un kuzeyindeki ciğerleri Belgrad Ormanı, kamyonların bıraktığı moloz ve hafriyatlarla çöplüğe döndü.
Bakan Çavuşoğlu’ndan turizme ‘çözüm’: Avrupalı turistler kimlikle gelebilsin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupalı turistlerin ülkeye sadece kimlikle girebilmelerini sağlayacak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
AKP’li Şahin’den CHP liderine: ‘Evet’ demeseydiniz üç çocuğunuz olmayacaktı
AKP Karabük milletvekili Mehmet Ali Şahin, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Nikah masasında ‘Evet’ demeseydiniz, 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız.”
Sayı 64’e yükseldi: Rusya’nın kazaen saldırısında yaralanan asker yaşamını yitirdi
Rusya’nın El Bab’da askerlerin kaldığı binayı vurması sonucu yaralanan uzman çavuş Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.