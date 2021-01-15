Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Fotoğraflar: AA

Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

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Başakşehir ve Arnavutköy’de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa yakasında bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu yakasında ise Çamlıca Tepesi’nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

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