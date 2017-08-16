İstanbul’un ‘yeni misafiri’ sansarlar: En çok Fatih ve Beyoğlu’nda görüldü

Dört bir yanı şantiye alanına dönen İstanbul’un yeni misafirleri kirpilerin ardından sansarlar.

Kısa süre önce, artan inşaatların yarattığı titreşimden rahatsız olan kirpiler, kendilerine yeni yuva arayışına girince semtlerde daha çok görülür olmuştu.

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İstanbul benzer manzaraları, Kuzey Ormanları’nda havalimanı yapmak için başlatılan ağaç kıyımı sırasında kaçan yaban domuzlarının Boğaz’ı geçmeye çalıştığı dönemde de tecrübe etmişti.

Özellikle ahşap ya da müstakil evlerin çatı aralarında barınan sansarlar, beslenmek için geceleri tercih ediyor.

Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre sansarlar, özellikle geceleri binaların çatılarında ve bahçelerde dolaşıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) üyesi ve yaban hayvan veterineri Ahmet Emre Kütükçü, İstanbul’da görülen türün daha çok ‘kaya sansarı’ olduğunu açıkladı.

Kütükçü şöyle devam etti: “İstanbul’da sıçan ve güvercinler gibi avlayabilecekleri çok hayvan var. Tatlıya da düşkünler. Bazen açık pencere bulurlarsa evlere girebilirler. Yumurtayı da severler. Burunlarıyla kırıp içerisinden emerler. İstanbul’da sansarlar için hem barınma hem de beslenme imkânı geniş. Daha önce Fatih ve Beyoğlu’ndan çok ihbar geldi. Bu bölgelerde bir sürü yavru sansar bulduk. Sansarlar, şehirde yaşamaya ayak uydurmuş bir hayvan. Ancak yeni yapıların yüksek ve betonarme olması bu hayvanların farklı alanlara yönelmesine neden oluyor.”