İstanbul’un yedi ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un yedi ilçesindeki 40 adrese uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi; 44 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.
Ataşehir ve Kağıthane merkezli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.