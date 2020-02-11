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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un yedi ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un yedi ilçesindeki 40 adrese uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi; 44 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.

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Ataşehir ve Kağıthane merkezli operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü. Tabanca ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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