İstanbul’un üç ilçesinde 24 saat su kesintisi

İSKİ’den Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane’de 24 saat su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

18 Şubat salı günü 10.00 ile 19 Şubat çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilmeyecek bölgeler şöyle:

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Kağıthane: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahalleleri’nin tamamı.

Beşiktaş: Konaklar ve Levent Mahalleleri.