İstanbul’un suyu çekilen barajlarında temizlik: 40 ton atık toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kuraklık nedeniyle suları çekilen baraj havzalarındaki atıkları temizledi. İl sınırları içindeki yedi baraj havzasından toplam 40 ton atık çıktı.

Fotoğraf: İBB

İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kent genelindeki çalışma iki hafta sürdü.

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İstanbul’un su gereksinimini karşılayan 10 barajdan il sınırları içinde kalan yedisinde yapılan çalışmada 1400 personel ve 200 temizlik aracı yer aldı.

Toplanan atıkların yaklaşık yüzde 45’inin (17.5 ton) evsel atık olduğu belirtildi. Evsel atıkları, sırasıyla 8.5 ton ile cam, 7.5 ton ile plastik, 4.5 ton ile metal ve 2 ton ile kağıt izledi.

Toplanan atıkların, İBB tesislerinde bertaraf edildiği bildirildi.