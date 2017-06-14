Silueti bozan kulelerin tıraşlanma bedeli, belediye bütçesinin beş katı

Tarihi Yarımada’nın siluetini bozduğu gerekçesiyle dört yıldır tıraşlanmayı bekleyen 16:9 kulelerinin, karar çıkmasına rağmen istenen boyuta çekilememesinin sebebinin masrafının 2 milyar lira tutması olduğu belirtildi.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre kulelerin tıraşlanmasıyla ilgili mahkeme kararları bulunmasına rağmen işlemin gerçekleştirilememesinin sebebi, yargının, silueti bozan kısımların bedelinin ödenmesi kararı alması.

Bu durumda tıraşlanma bedeli 2 milyar lira tutuyor ancak işlemi yapması gereken Zeytinburnu belediyesinin bütçesi bu tutarın beşte biri.

‘Belediyenin bu parayı ödemesi mümkün değil’

Zeytinburnu belediyesinden bir yetkili şunları söyledi: “16/9 kuleleriyle iligili ilk dava, planın iptaliyle sonuçlandı. Ardından da bir vatandaş bu sonuca dayanarak silueti bozan kısımlar için yıkım davası açtı. Zeytinburnu belediyesi encümeninden de yıkım için karar çıktı. Bu arada mülk sahibi de karşı dava açtı. Bu davada da idari mahkemeden ‘ancak silueti bozan kısımların bedeli ödenir, kamulaştırma yapılırsa yıkılabileceğine’ dair karar çıktı. Danıştay da onadı. Yıkılacak kısım, 150 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bunun karşılığı da 2 milyar TL’yi buluyor. Bu rakam, bütçemizin beş katı. Belediyenin bu parayı ödemesi mümkün değil.”