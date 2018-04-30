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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un ‘rant haritası’: Beş ilçede nefes alınmıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un ‘rant haritası’nı açıkladı: “Bakırköy, Şişli, Maltepe, Başakşehir, Çekmeköy’de nefes alacak yer yok.”

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Seda Önceler’in haberine göre, partisinin Beyoğlu’ndaki İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Tekin, 2005 yılında CHP olarak, İstanbul’un 1/100000’lik imar planına destek verdiklerini hatırlattı.

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Yanında getirdiği İstanbul haritası üzerinden konuşmasına devam eden Tekin, “İstanbul’un rant haritasını açıklıyorum” deyip özellikle Bakırköy, Şişli, Maltepe, Başakşehir, Çekmeköy’de ilçelerde imar yüzünden ‘nefes alınacak alan’ kalmadığını söyledi.

Tekin, şöyle devam etti: “Haritaya baktığınızda önce Bakırköy ilçesi yapılaşması en eski olan ilçemizdir. Bakırköy’de sahil dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde kamuya ait yeşil alanlar ne yazık ihalelere ve satışlara çıkarıldı. Şişli’ye baktığımızda, Şişli’de neredeyse nefes alamıyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir trafik sorunu var ve otoparka ihtiyaç var. Minicik bir otopark vardı orayı da imara açtılar. Maltepe ilçemiz de yeşil alandan mahrum bırakılmış ilçelerimiz arasında. Yeter ki yeşil alan görmesinler, yeşile karşı özel bir hassasiyetleri var. Biz sadece doların yeşiline hassasiyetleri var sanırdık, doğanın yeşiline karşı da hassasiyetleri varmış. Burada sayabileceğimiz bir sürü yer var fakat bütün bu ihanetlerin ötesinde sayın Erdoğan’a da ihanet var. Üsküdar’da kendisinin ikamet ettiği çok yakın bir bölgeyi de imara açmışlar.”

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