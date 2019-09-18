İstanbul’un ormanlarına usülsüz inşa edilen 315 yapının yıkımına başlandı

İstanbul valiliği, devlet ormanlarında 2017’den sonra usülsüzce inşa edilen 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkımına başlandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Gecekondu Kanunu’na göre yıkılması kararlaştırılan yapıların bulunduğu ilçeler Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye.

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DHA’nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır.”

Beykoz’da yıkım sırasında gerginlik yaşandı, iki gözaltı

Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy’de kaçak yapıların yıkımına başlandı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi. Beykoz’da ormanlık alana yıkım için gelen ekiplerle bazı ev sahipleri arasında gerginlik yaşanırken, iki kişinin göz altına alındığı belirtildi.

Arnavutköyde yıllardır aynı yerde oturduğunu söyleyen bir mahalle sakini şöyle konuştu: “35 -40 yıldır burada oturanlar var. Seçim arifesinde de yapılan bir yerleşim yeri de değil burası. Orman arazisi şu bitki örtüsünün neresinde var? Burada 30-40 senelik ağaçlar var. Benim evim de yıkılan bir binanın yanında, sıra bana da gelebilir. Devletin buna bir çözüm bulması lazım.”

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‘Devlet yıkım öncesinde bize tebligat bile göndermedi’

Kendilerine kesin net bir bilgi verilmediğini vurgulayan bir başka mahalle sakini Ömer Durmuş şunları söyledi: “Ben 25 yaşındayım 25 senedir buradayım. Devletin o kadar kurumu var, bir tebligat gönder en azından. Yıkılsın yıkılmasına bir şey demiyoruz. Millete beş 10 gün önceden de ‘Biz yıkmaya geleceğiz’ diye. Evde hastalar var çocuklar var. Bunu önceden bildirmeleri lazım. Yıkılacaksa gelsinler yıksınlar, yıkılmayacaksa da bunu bize bildirsinler. Sürekli tedirginlik yaşıyoruz tadilat bile yapamıyoruz. İstanbul’da mı yaşıyoruz başka bir yerde mi belli değil.”

’75 yaşındayım, bu yaştan sonra nereye gideceğim?’

75 yaşındaki Ayşe Koldaş isimli bir mahalle sakini de tepkisini şöyle dile getirdi: “Affedersin evimde keçi durmaz. Evimiz yıkık dökük yapamıyoruz yıkılma korkusundan. Sabaha kadar oturdum ağladım nereye gideceğim diye. Ben 75 yaşındayım bu yaştan sonra nereye gideceğim, kime sığınacağım? Bize hak tanınsın bir yol gösterilsin. Burası ormanmış, neresi orman buranın? 40 senedir buradayım.”