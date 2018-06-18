İstanbul’un mezar yeri durumu: Boş yer sayısı 177 bin 172, iki buçuk yıl sonra kalmayacak

Her yıl ortalama 75 bin 252 kişinin defnedildiği İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre boş mezar yeri sayısı 177 bin 172. Yeni mezarlıklar açılmazsa yaklaşık iki buçuk yıl sonra mezar kalmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, Avrupa Yakası’nda yaklaşık 102 bin 904, Anadolu Yakası’nda 74 bin 268 boş mezar yeri bulunuyor. Toplam boş mezar yeri sayısının 177 bin 172 olduğu tahmin ediliyor.

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Boş yerler, yeni açılan mezar yerlerinde bulunurken, Aşiyan, Edirnekapı, Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıkların doluluk oranı yüzde 100 seviyesine yaklaştı. Buralarda sadece aile kabri bulunanların cenazeleri defnedilebiliyor.

En pahalı mezar yeri Zincirlikuyu’da. Zincirlikuyu’da defnedilecek cenaze için 6 bin lira, hayatta olan kişinin boş mezar yeri talep etmesi durumunda 25 bin lira ücret alınıyor.

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En ucuzu 2 bin lira

Eyüp’te defnedilecek bir cenaze için bin 100 lira istenirken, mezar yerini hayatta olan kişi talep ederse bu miktar 10 bin liraya çıkıyor. Ayazağa ve Kilyos mezarlıklarında yer tahsisi için 100 lira alınırken, bunu hayatta olan kişiler talep ederse rakam 4 bin liraya ulaşıyor. Göktürk ve Bahçeköy’de defnedilen kişi için 100 lira talep edilirken, hayatta olan kişi kendisine mezar yeri tahsis etmek isterse 2 bin lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bayburt nüfusu

İstanbul’da 497’si Müslümanlar 67’si gayrimüslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor. İBB, cenaze yakınlarının talep ettiği ilde defnedilmek isteyen kişilere ücretsiz nakil hizmeti sunuyor.

İstanbul’da her yıl ortalama Bayburt’un nüfusu kadar kişi defnedilirken, doğanların sayısının ise 12 ilin nüfusundan fazla olduğu belirlendi. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, İstanbul’da günlük ortalama 210 kişi defnediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise mega kentte günlük ortalama 634 bebek dünyaya geliyor.

Kentte geçtiğimiz yıl 100 yaşını aşıp yaşamını yitiren 125 kişi defnedilirken, 2018’in başından bu yana geçen 5 aylık süreçte 100 yaşını aşan 58 kişi defnedildi.