İstanbul’un meydanlarında ‘corona’ sessizliği

Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmeye başlamasının ardından İstanbul sokakları boş kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Yetkililer, zorunlu olmadıkça evden çıkmayı tavsiye etmezken, birçok şirket evden çalışma düzenine geçmişti. AVM’ler ve lokantalar hariç insanların toplandığı birçok yer, virüsün yayılmasının önlemek için kapatılmıştı. İstanbul’da toplu taşıma kullanım oranı da yarı yarıya düşmüştü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre bugün sabah kentte trafik yüzde 25 olarak kayda geçti. Normalde iş saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Kentin meydanları da tıpkı trafik gibi boştu. Her gün yüzbinlerce insanın bulunduğu Taksim ve Eminönü meydanlarında sayılı insanın bulunması dikkat çekti.

Türkiye’de 98 kişiye corona virüsü tanısı konarken, bir kişi hayatını kaybetti.