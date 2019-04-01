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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un mart ayı toptan ve perakende enflasyonunda artış yaşandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da, mart ayında perakende fiyatlarda yüzde 0.75’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0.71’lik artış kaydedildi. Yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 17.74, toptan fiyatlarda yüzde 23.36 yükseliş yaşandı.

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Perakende fiyatlar da bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2.84, diğer harcamalarda yüzde 1.22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.15, gıdada yüzde 0.92, konutta yüzde 0.47, ev eşyasında yüzde 0.23 arttı.


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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Antalya’da sandıkların yüzde 99.56’sı açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Muhittin Böcek yüzde 50.63 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Menderes Türel yüzde 46.27 ile ikinci sırada.

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