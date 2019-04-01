İstanbul’un mart ayı toptan ve perakende enflasyonunda artış yaşandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da, mart ayında perakende fiyatlarda yüzde 0.75’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0.71’lik artış kaydedildi. Yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 17.74, toptan fiyatlarda yüzde 23.36 yükseliş yaşandı.

Reklam

Perakende fiyatlar da bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 2.84, diğer harcamalarda yüzde 1.22, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.15, gıdada yüzde 0.92, konutta yüzde 0.47, ev eşyasında yüzde 0.23 arttı.





