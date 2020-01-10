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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un kültürel mirasını anlatan gezi uygulamasında, hikayeleri tanınmış sanatçılar okuyor

Hrant Dink Vakfı, İstanbul’un kültürel mirasını anlatan mobil uygulama KarDes’i yayınladı. Türkçe ve İngilizce dillerinde kişisel gezi rehberi olarak tasarlanan uygulamada metinleri tanınmış isimler okuyor.

Kullanıcılar KarDes ile İstanbul’daki 900’e yakın cami, kilise, sinagog, okul ve mezarlık gibi yapılardan oluşan kültürel miras envanterini keşfedebiliyor ve belirlenen rotalarda yürüyerek İstanbul’a dair hikayeleri tanınmış sanatçıların sesinden dinleme fırsatına ulaşabiliyor.

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Kapsamlı bir araştırma sonucunda hazırlanan ve birbirine yürüme mesafesinde bulunan dokuz ila 15 duraktan oluşan hafıza turlarının metinleri Serra Yılmaz, Yekta Kopan, Lale Mansur, Nejat İşler, Tülin Özen, Ercan Kesal, Ece Dizdar, Hayko Cepkin, Songül Öden, Ceylan Ertem, Mahir Günşıray ve Tilbe Saran tarafından, gönüllü olarak seslendirildi.

Uygulamada 40’a yakın sözlü tarih görüşmesi de bulunuyor. Yeni turlarla sürekli güncellenen KarDes’le Yorgo’nun Gül Bahçesi’ni, Büyükdere Dondurmacısı’nı, Apoyevmatini gazetesini, Hamal Taşı’nı keşfedebilir; Knar Sıvacıyan’ın, Deniz Kızı Eftelya’nın, Abdi Çelebi Camii’nin, Narmanlı Han’ın, Galata Mevlevihanesi’nin, Büyükada Saat Kulesi’nin, Anadolu Kulübü’nün hikâyelerini dinleyebilirsiniz.

Uygulama App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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