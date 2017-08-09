İstanbul’un kirpileri sokağa indi: Sebebi inşaat titreşimleri ve yok olan yaşam alanları

Dört bir yanı şantiye alanına dönen İstanbul’da kirpilerin sık görülmeye başlaması, uzmanlara göre yaşam alanlarının daralmasından kaynaklanıyor.

Artan inşaatların yarattığı titreşimden rahatsız olan kirpiler, kendilerine yeni yuva arayışına girince semtlerde daha çok görülmeye başladı. İstanbul benzer manzaraları, Kuzey Ormanları’nda havalimanı yapmak için başlatılan ağaç kıyımı sırasında kaçan yaban domuzlarının Boğaz’ı geçmeye çalıştığı dönemde de tecrübe etmişti.

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Habertürk’ten Hande Hepşen’e konuşan İstanbul Veterinerler Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Arslan, yeşil alanlarda olması gereken hayvanların sokaklarda görünmesinin sebebini şöyle anlattı: “Kirpiler, hızlı yapılaşma, inşaatların yarattığı titreşimler nedeniyle yeni yaşam alanı arayışına girdi. Kirpiler, küçük başlı hayvanlar olduklarından yer kabuğundaki titreşimleri hissederler. Depremler de yaşam alanlarından çıkmalarına bir sebep olabilir. Kirpiler adapte olmakta zorlanan canlılardır. Yeşil alan yok edildikçe soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Normalde bahçelerimizde, ormanlarda görmemiz gereken kirpileri sokaklarda görmemizin sebebi bu.”

Yemek arayışı için

Veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka da, kirpilerin inşaatlar ve enerji nakil hatlarındaki artış nedeniyle doğal yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.

Dodurka, “Yaşam alanları yok olan canlılar normalden farklı davranışlar gösterip kentlere iniyorlar. Bu yemek arayışı, yeni bir yaşam alanı arayışı içindir. Örneğin tatlı su kaynakları kuruduğu için bir tatlı su hayvanı olan su samuru Marmara Denizi’nde görülmeye başladı” dedi.

‘Yol kenarlarındaki kedi mamasını yiyorlar’

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) üyesi ve Yaban Hayvan Veterineri Ahmet Emre Kütükçü ise, ilginç bir konuya temas etti: “Yol kenarına bırakılan kedi köpek mamaları onlar için kolay yiyecekler haline geliyor. İstanbul, ihtiyaçları çok fazla olan büyük bir şehir olabilir ama hâlâ büyük bir yaban hayatı potansiyeline sahip. Kentte, yaban hayatının öncelikleri gözetilerek planların hayata geçirilmesi mümkün. Yaban hayatı yönetim planına sahip bir başka büyük şehir olarak Avrupa’daki örneklerin arasına katılabilir.”