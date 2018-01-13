İstanbul’un imar yönetmeliği: Rezidanslar ‘yüksek nitelikli konut’, çatı katları ‘dubleks’

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), yeni imar yönetmeliği hazırladı.

Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girecek yeni yönetmelik için meslek odalarından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını belirten CHP’li üyeler, yönetmeliğin birçok olumsuzluk barındırdığını söyledi.

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Belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen yönetmeliğin ayrıntılarını, AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan açıkladı.

‘Halkımızın lehine sonuçlar doğuracak’

Başalan şöyle konuştu: “Tanımlar bölümüne; asansör tescil belgesi ve iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı eklenmiştir. Yapıların estetiğinde belediyelerin yetkisi, otopark uygulamaları, raylı sistem güzergâhları ve köprülü geçişler başlıkları da eklendi. Ayrıca, ifraz ve tevhit işlemleri, parsele ilişkin hükümler, binalara kod verilmesi ve kademe, bahçe tesfiyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat yükseklikleri, yapı ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler, asansörler, kapı ve pencereler, çatılar, saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası, kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar İstanbul ölçeğinde yeniden düzenlendi. Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşümü ve uygulamasını kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler getirilmiştir.”

Başalan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini, yönetmelikte, büyükşehir ve il belediyelerinin değiştirilemeyecek maddeler haricinde kendisine göre bir yönetmelik hazırlayarak bakanlığın onayına sunabileceğinin belirtildiğini ifade etti.

“İBB olarak tüm ilçe belediyelerimizle istişare ederek bu yönetmeliği hazırladık” diyen Başalan, yeni yönetmeliğin bakanlığın onayından sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yeni yönetmelikte, “Her müstakil konutta en az bir oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak veya yemek pişirme yeri, bir banyo veya yıkanma yeri ve bir tuvalet bulunur. Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat rejiminin aşılamaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Kat adedi üç olan binalarda asansör yeri bırakılması, dört ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunludur” ifadeleri yer aldı.

‘Yüksek nitelikli konut’

CHP’li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, yeni yönetmeliğin birçok olumsuzluk barındırdığını savundu: “Yönetmeliğin detaylarında pek çok eksik var. Çatı katlarındaki eğim, yüzde 33’ten yüzde 45’e çıkarıldı. Böylece çatı katlarının dubleks yapılmasının yolu açıldı. Bu, daha önceden yapılamıyordu. Ayrıca ‘yüksek nitelikli konut’ ifadesi daha önce yoktu. Rezidansları bu şekilde isimlendirmişler. Ben konutu insan hakkı olarak görüyorum. Giriş kapıları, 2 metre 20 santimetreden 10 santimetre daha düşürülerek 2 metre 10 santimetre oldu.”.

Hacıalioğlu, meslek odalarından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını, yönetmeliğin sadece ilçe belediyeleriyle hazırlandığını da sözlerine ekledi.