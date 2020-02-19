İstanbul’un havası son günlerde neden kirli?

İstanbul’da son günlerde görülen puslu ve kirli havanın nedeninin, ülkenin yüksek basınç alanı etkisine girmesi olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Kentte özellikle Kartal, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde hava kirliliği epey arttı. Puslu ve kirli havanın nedeni, Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması. Buna bağlı olarak ‘sıcaklık terselmesi’, yani sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken artması durumu da yaşanıyor.

Reklam

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin şu an bulunduğu basınç sistemi nedeniyle havanın rüzgarsız olduğunu ifade etti.

“Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor” diyen profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “İkincisi kirleticiler için son derece önemli olan ‘sıcaklık terselmesi’ ki şu anda gerçekten çok büyük bir ‘sıcaklık terselmesi’ var. Kaynağından çıkan kirleticiler dağılamıyor, dağılamadığı için yer seviyesinde, yani bizlerin soluma seviyesinde kalıyor. Bu nedenle birkaç gündür daha kirli bir havayla karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak, normalin üzerinde bir hava kirliliği oluyor.”

Prof. Dr. Hüseyin Toros, şunları kaydetti: “Hava kirliliğini biz daha iyi anlaşılabilmesi için altı farklı seviyede sınıflandırıyoruz. Eğer yeşil renk görürsek havanın iyi olduğu anlamına geliyor. Sarı renk görürsek havanın orta seviyede olduğu anlamına geliyor, turuncu rengi hassas seviye, kırmızı renk görürsek sağlıksız, mor renk görürsek kötü, kahverengi renk görürsek tehlikeli anlamına geliyor ki şu anda İstanbul’daki ölçüm değerlerine baktığımız zaman genellikle İstanbul’da çok az bir bölgede yeşil yani iyi ama daha çok orta ve sağlıksız seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi meteorolojik şartlar.”

Reklam

Üç bölge saydı

Şu anda İstanbul’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeleri sıralayan Prof. Dr. Toros, şu ifadeleri kullandı: “Aslında tabii topografyayla da ilişkili, o bölgede yakılan enerji kaynaklarıyla da ilişkili. Yani ulaşım, fabrikalar, ısıtma tesisleriyle ilgili. Şu an itibariyle Kartal bölgesinde, Esenyurt bölgesinde ve Aksaray bölgesinde hava kirliliği sağlıksız seviyede görünüyor. Diğer bölgelerde orta ve hassas seviyede olduğunu görüyoruz.”

‘Dikkatli olunmalı’

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Toros, şunları söyledi: “Bu bölgelerde yaşayan insanların biraz daha dikkatli olmaları, vücudu yoracak hareketlerden kaçınmaları son derece önemli. Bilhassa solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların dikkat etmelerinde fayda var. Hava kirliliği küresel ölçekte insanlığın önündeki en önemli sorunlardan birisi. Çünkü bu soluduğumuz hava başta bizim solunum sistemimiz olmak üzere akciğer, kalp-damar sistemi hatta beyine varana kadar sağlık sorunlarına neden oluyor.”

Öneride bulundu

Toros, puslu havanın etkisinin yarından itibaren azalacağını dile getirerek şu önerilerde bulundu: “Yarın Batı’dan yeni bir sistem geliyor. Bilhassa bu gece daha da dikkat etmek gerek. Sağlığımız açısından mümkün mertebe kirletici oluşturan etkenlerden kaçınmalıyız. Mesela toplu taşıma tercih ederek bireysel araçları kullanmamak, evde eğer doğalgazımız yoksa diğer yakıtları kullanıyorsak mümkün mertebe en az yakıtla idare etmekte fayda var. Tesislerimizdeki faaliyetleri de biraz azaltmamızda fayda var. Aslında Türkiye genelinde de birçok noktamızda bugünlerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Sıcaklık terselmesi ve yüksek basınç olayı olduğu için, sıcaklık dağılamıyor.”