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İstanbul’un göbeğinde bir otobüs şoförü yolculara bıçakla saldırdı

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İstanbul’da yolculara bıçakla saldıran otobüs şoförü belediyeden atıldı.

Büyükşehir belediyesinin açıklamasına göre, Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.’ye bağlı otobüsün şoförü, İncirli durağında bir yolcuyla tartıştı.

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Tartışma sırasında bıçak çeken şoför, bıçağı yolculara doğru sallamaya başladı.

Belediye, konunun polise intikal ettiğini, şoför ve yolcuların da ifadesine başvurulduğunu belirterek şunları kaydetti: “Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır.”

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