İstanbul’un göbeğinde bir otobüs şoförü yolculara bıçakla saldırdı

İstanbul’da yolculara bıçakla saldıran otobüs şoförü belediyeden atıldı.

Büyükşehir belediyesinin açıklamasına göre, Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.’ye bağlı otobüsün şoförü, İncirli durağında bir yolcuyla tartıştı.

Reklam

Tartışma sırasında bıçak çeken şoför, bıçağı yolculara doğru sallamaya başladı.

Belediye, konunun polise intikal ettiğini, şoför ve yolcuların da ifadesine başvurulduğunu belirterek şunları kaydetti: “Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır.”