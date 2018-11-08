İstanbul’un emlak performansı dünyada dip yaptı: Yüzde 6,3 düşüşle sondan ikinci

İstanbul konut fiyatlarında son bir yıldaki yüzde 6,3’lük düşüşle 43 önde gelen dünya kenti arasında emlak sektöründe en kötü performans gösteren ikinci kent oldu.

İngiltere merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, dünyanın önde gelen 43 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin hazırladığı raporu yayınladı. Raporda kentler fiyatı en çok artandan başlamak üzere geriye doğru sıralandı.

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Sputnik’in aktardığına göre Küresel Kentler Konut Endeksi 2018 üçüncü çeyrek verileri, son 12 ayda Kanada’nın Vancouver şehrinin yüzde 11,2’lik düşüşle fiyatların en çok gerilediği yerleşim yeri olduğunu ortaya koydu. İstanbul ise Vancouver’in hemen üstünde 42’nci sırada yer aldı.

Son bir yılda ev fiyatlarının yüzde 13,1 arttığı Singapur endekste ilk sırada yer aldı. Yüzde 10,6’lık artışla İskoçya’nın başkenti Edinburgh ikinci. Üçüncü ise yüzde 10,1 ile İspanya’nın başkenti Madrid oldu.

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Önceki yıllarda zirvede yer alan Pekin ve Şangay’da fiyat artış hızının yavaşladığı görülürken, San Francisco yüzde 9,5, Tokyo yüzde 8,6, Auckland yüzde 8,5’lik artışla listenin üst sıralarında yer aldı.

Merkezi Londra’da bulunan Knight Frank’ın dünya çapında 417 ofisi bulunuyor.