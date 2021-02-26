İstanbul’un dört ilçesinde asker eğlencesi: Maskeyi halayda mendil olarak kullandılar

Türkiye’de vaka sayısının 10 bin sınırına dayanmasına, yasak olmasına rağmen İstanbul’un Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane ve Maltepe ilçelerinde asker uğurlamak için sokakta eğlence düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Kentin farklı noktalarındaki aker eğlencelerinde tedbirlerin ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. Bağcılar’ın farklı mahallelerinde toplanan gençler meşalelerin yaktı; sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

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Bir grubun düzenlediği eğlencede ise maskenin, halayda mendil olarak kullanılması dikkat çekti. Başka bir adreste ise yapılan eğlencede halay çeken grup, polisin gelmesi ile kaçmaya başladı. Yaşananlar bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da yolu kapattılar

Bayrampaşa’da bir grup yaptığı eğlencede yolu kapattı. Asker eğlencesi için konvoy yapan grup, yolu kesti.

Kağıthane’de toplanan grup da müzik eşliğinde halay çekti ve meşale yaktı.

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Maltepe’de de manzara aynıydı. Asker eğlencesi için toplanan grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.