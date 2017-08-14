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İstanbul’un bekçileri göreve başladı

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İstanbul’da gece bekçileri göreve başladı.

Fotoğraflar: DHA / Can Erok

Emniyet müdürlüğü, 8 bin 320 başvuru arasından seçtiği 700 kişiyi teorik ve pratik eğitimden geçirmişti.

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Bekçilere özel harekat polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

Eğitime alınan bekçilerde 386’sı bu gece göreve başladı. ‘Gece Kartalları’ ismi verilen bekçilerden her mahallede iki kişi olacak.

Bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde görev yapacak. Mahalle bekçileri, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek.

Bekçilerin mesaisi sekiz saat, hafta bir gün de izin var.

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