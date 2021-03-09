İstanbul’un barajlarında son durum

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 60.37’ye çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kentte kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak’ta yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur, ardından gelen kar yağışıyla barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

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En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60.37’ye ulaştı. İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarında şu anda 524 milyon metreküp su birikti.

Geçen yıllarda nasıldı?

Ancak bu doluluk oranındaki hızlı artış bile geçmiş yılların gerisinde kaldı.

Kuraklığın görüldüğü 2014’ten bir yıl sonra, aynı dönemde baraj doluluk oranı yüzde 94.94, 2016’da yüzde 89.04, 2017’de yüzde 87.78, 2018’de yüzde 90.25, 2019’da yüzde 93.28 olarak kayıtlara geçmişti.

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Geçen yıl bu dönemdeki doluluk oranı da yüzde 63.88 olarak ölçülmüştü.