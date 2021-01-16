İstanbul’un barajları dolmaya başladı

İstanbul’da doluluk oranları yüzde 20’nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İSKİ’nin verilerine göre bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı 28.66’ya ulaştı.

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Birkaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranları yüzde 15’in üstüne çıkarken, Istırancalar barajında doluluk oranı yüzde 97.47’ye ulaştı. Alibeyköy barajında ise bir kaç hafta önce keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla doluyor. Pazar gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistemin ardından yükselişin sürmesi bekleniyor.

10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13’e, 12 Ocak tarihinde ise 22.10’a yükselmişti. İSKİ, 13 Ocak 2021 tarihinde doluluk oranını yüzde 24.65, 14 Ocak tarihinde ise 26.92 olarak ölçmüştü. 15 Ocak tarihinde ise doluluk oranı 28.03’e yükseldi.

Barajların doluluk oranı şöyle:

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