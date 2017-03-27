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İstanbul’un Avrupa yakasındaki dokuz ilçesinde 30 Mart’ta elektrik kesilecek

 

İstanbul’un Avrupa yakasındaki dokuz ilçesinde 30 Mart Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre İstanbul’un Şişli ilçesinin bazı mahallelerinde saat 09.00-16.00 arasında,  Küçükçekmece’nin bazı mahallelerinde 09.00-16.00, Bayrampaşa’nın bazı mahallelerinde 09.00-13.00 ve Esenyurt’un bazı mahallelerinde de 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Aynı gün, Sarıyer’in bazı mahallelerinde saat 09.30-16.30, Zeytinburnu’nda 10.00-13.00 ve Avcılar ve Güngören ilçelerinin bazı mahallerinde de 10.00-14.00 arasında elektrik kesilecek. Eyüp’ün bazı mahallelerine de 12.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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