İstanbul’un Avrupa yakasındaki 16 ilçesinde 23 Mart’ta elektrik kesintisi yapılacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde gerçekleşecek kesinti 01.00-21.00 saatlerinde uygulanacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ’ın internet sitesinde yer alan ‘Planlı Kesintiler’ bölümünden ulaşabiliyor.