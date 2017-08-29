İstanbul’un ahvali: Bir avuç yeşillik

İstanbul’da etkili olan yağanak, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. ‘Betona boğulan’ kentte son aylarda aynı görüntüler sıklıkla tekrarlanıyor. (Fotoğraf: Can Erok/DHA)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da etkili olan yağanak, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. ‘Betona boğulan’ kentte son aylarda aynı görüntüler sıklıkla tekrarlanıyor. (Fotoğraf: Can Erok/DHA)
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup’un daha sonra kadroya dahil edilmesiyle ilgili “Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez” dedi.
Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayetinin ardından servis edilen görüntülere erişim engeli getirildi.
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Balıkesir’de MHP üyesi 165 kişi partiden istifa ederek eski vekil Meral Akşener’e katıldı.
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