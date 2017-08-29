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Yaramazlara biraz batar!

   
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İstanbul’un ahvali: Bir avuç yeşillik

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İstanbul’da etkili olan yağanak, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. ‘Betona boğulan’ kentte son aylarda aynı görüntüler sıklıkla tekrarlanıyor. (Fotoğraf: Can Erok/DHA)

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SON HABERLER

Akşam Postası / 29 Ağustos 2017

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

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