İstanbul’un 39 ilçesinde 5 bin polisli ‘huzur operasyonu’

İstanbul’un 39 ilçesinde 5 bin polisin katıldığı ‘huzur operasyonu’ yapıldığı açıklandı.

Çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

Şişli Camii önünde sürücüler ve şüpheli görülen yayalar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Kadıköy İskele Meydanı’nda ise vapurdan inen yolcuların üzerini arayan polis kimlik kontrolü yaptı. Helikopter de denetime destek verdi.

Deniz polisi ekipleri ise Beşiktaş açıklarındaki yolcu motorlarında ve özel teknelerde denetim yaptı.

Operasyonun geç saatlere kadar süreceği duyuruldu.