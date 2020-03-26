‘İstanbul’u tutamıyoruz’ diyen Koca: İlle de yasak mı gerekir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’u ‘evde tutamadıklarını’ belirterek “İlle de devletin yasak getirmesi mi gerekir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a konuşan Koca, vatandaşlara “Eve kapanmak şart… Hatta odalara kapanmak lazım” diye seslendi.

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Sağlık bakanı, evdekilerin de birbirleriyle teması kesmesi, kişisel malzemeleri paylaşmaması ve üç-beş adım mesafede kalması gerektiğini ifade etti.

Koca, “İzolasyon… İzolasyon… İzolasyon… Şu dönemde mutlak izolasyonu sağlamamız gerekiyor. İki-üç haftalık süreçte mutlak izolasyon şart” ifadelerini kullandı.

Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Evlere kapanma) Anadolu’da büyük ölçüde sağlanıyor ama İstanbul’u tutamıyoruz. İstanbul’u görüyorsunuz. Herkesin evinde izole olması gerekiyor. Bunun sağlanması lazım. Bunun ciddiye alınması gerekir. En sert tedbir yasakla olabilir. Ama ille de devletin böyle bir yasak getirmesi mi gerekir? Hepimiz bu izolasyonu sağlayabiliriz. Bunun sağlanması için çağrılarımız devam edecek. Daha sert ve keskin çağrılar yapacağız. İki-üç hafta evimize kapanarak bu dönemi geçirebiliriz.”

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Corona virüsü nedeniyle Türkiye’de 59 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 433 kişi de hastalanmıştı.