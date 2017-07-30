‘İstanbul’u terk ederdim’ diyen profesör, bakanı kızdırdı: Abartmaya gerek yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Mümkün olsa 30 Temmuz’dan önce İstanbul’u terk ederdim” diyen profesöre tepki gösterdi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, geçen günlerde Twitter hesabından İstanbul’a kuvvetli bir sıcak hava dalgası geldiğini belirterek, “Mümkün olsa 30 Temmuz’dan önce İstanbul’u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim” diye yazmıştı.

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Kocael valisini makamında ziyaret eden bakan, profesöre tepki gösterdi.

‘İstanbul’la ilgili büyük felaket olacakmış havası estirildiğini’ ifade eden Eroğlu, şunları söyledi: “Lütfen şimdi bizi dikkate alın, birkaç gazetede gördüm. Efendim ‘İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsin.’ Yok öyle bir şey kardeşim işi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder. Bakın bunu özetle söylüyorum, üzülüyorum bazen insanlar ‘şöyle olacak böyle olacak’ diyor. Şimdi bakın şu anda İstanbul ile alakalı sanki arkadaşlar çok büyük bir felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 derece tahmin ediyoruz ama geçmişte 37.4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha yüksek değerlere ulaşmış yani çok büyük bir felaket olacakmış gibi sunmanın bir manası yok.”