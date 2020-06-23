İstanbul’da sel nedeniyle Esenyurt’ta bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. En olumsuz etkilenen ilçelerden biri Esenyurt oldu. Bir Suriyeli hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Trafik birçok bölgede durma noktasına geldi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Sekiz kişi yaralandı” dedi. Yerlikaya, bir evde mahsur kalan, yaşları iki ila 3.5 arasında değişen Suriyeli üç çocuğun kurtarıldığını, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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İlçedeki Pınar Mahallesi’nde dere taşması sonucunda hayat kısa sürede felç oldu. Özellikle bodrum katlarında yaşayanların tahliyesi için ekiplerin yanı sıra mahalleli de seferber oldu. Suyun yüksekliği 1 metreyi aşarken ev ve işyerlerinin yanı sıra birçok araç da su altında kaldı.

Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana geldi. Bazı sürücüler su baskınından korunmak için araçlarının üzerine çıktı.

‘Ranta dayalı yapılaşmanın cezasını çekiyorlar’

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Geçmiş yıllarda ranta dayalı yapılan imarlaşma yapılanmadan dolayı maalesef vatandaşlarımız bunun cezasını çekiyorlar” dedi.

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Beşiktaş’taki Dolmabahçe Caddesi ile kentin diğer ana arterleri ve caddelerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı. İstanbullular, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Ağaçlar, elektrik direkleri devrildi

Ortaköy Dereboyu Caddesi’ndeki Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı İstanbul Ofisi önünde bulunan ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devrilen ağaç olay yerinden kaldırıldı.

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü’nde oluşan hortum (üstte) ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İlçede çok sayıda binanın çatısı hortum nedeniyle hasar gördü.

Çatalca

Çatalca’da da sel baskını ve hortum nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle evin önündeki elektrik direkleri devrildi.

En fazla yağış alan ilçeler Ümraniye ve Üsküdar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte en fazla yağış alan ilçelerin Ümraniye ve Üsküdar olduğunu bildirdi.

Öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılan kuvvetli sağanağın Boğaz çevresinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, saat 14:00 itibarıyla metrekareye Ümraniye’de 28.9, Üsküdar’da 24.8, Eyüpsultan’da 20.7, Samandıra’da 16 ve Silivri’de 13.7 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.