İstanbul’u rüşvetle alt ettiği iddia edilen Japon olimpiyat komitesi başkanı çekiliyor

2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Japonya’nın hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre İstanbul’un rakibi Tokyo’nun adaylığı sürecinde, 2013’te rüşvet verdiği iddia edilen Takeda, düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden de istifa edeceğini söyledi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te açılan soruşturma kapsamında geçen yıl aralık ayında ifade veren Takeda hakkındaki suçlamaları reddetmiş, yaptığı ödemelerin ‘meşru’ olduğunu savunmuştu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden ise “Bu skandalın 2020 Oyunları’na gölge düşürmesini istemiyoruz” açıklaması gelmiş ve Japon yetkililerden gerekenin yapılmasını istemişti.

Soruşturma, Tokyo’nun adaylık çalışmalarını yürüten komitenin yaptığı toplam 2 milyon dolarlık (yaklaşık 11 milyon TL) ödemeye odaklanıyor. Basına yansıyan belgelere göre Takeda Temmuz ve Ekim 2013’te merkezi Singapur’daki ‘Black Tidings’ adlı şirketin hesabına ödeme yaptı. Şirketin eski Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı Lamine Diack’ın oğlu Papa Massata Diack ile bağlantılı olduğu belirtildi.

İstanbul ve İspanya’nın başkenti Madrid’le yarışan Tokyo, finale kaldığı İstanbul’dan daha fazla oy alarak olimpiyat düzenleme hakkını kazanmıştı.