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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’u geçti: İzmir’de konut metrekare fiyatı beş yılda iki katına çıktı

 

İzmir’de konut metrekare fiyatı mart sonu itibariyle son beş yılda yüzde 108.6 artarak İstanbul’u geçti. Ankara’daki artış ise ikisinin de gerisinde: Yüzde 57.9.

Fotoğraf: DHA

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 151 lira oldu. Mart sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son beş yılda yüzde 80.2, bir önceki aya göre ise yüzde 0.6 artış gösterdi.

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AA’nın haberine göre, İstanbul’da konut metrekare fiyatı son beş yılda yüzde 107 arttı. Son beş yılda kentte konut metrekare ortalama fiyatları, aylık bazda altı kez düşüş gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatı yüzde 0.3 azaldı. Şubatta metrekare fiyatı 3 bin 911 lira düzeyinde bulunuyordu.

İzmir yatırımcısına kazandırıyor

Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir’de, mart sonu itibarıyla konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1.4 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.3 artış gösterdi.

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İzmir’de son beş yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108.6 ile İstanbul’u geride bıraktı. Beş yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 748 liraya ulaştı.

Başkentte artış yıllık yüzde 6.9

Ankara’da mart sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 6.9 artarak bin 742 liraya yükseldi. Mart 2017’de bin 630 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son beş yılda ise yüzde 57.9 artış kaydetti.

Ankara’da son beş yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 12 civarında artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak devam ediyor.

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