Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İstanbul’u etkisine alan yağışlara ‘süper hücre’ neden olmuş

Share64
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 64

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul’u bugün etkisine alan yağışa ‘süper hücre’ denen bir yapının neden olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Enstitünün meteoroloji laboratuvarının verdiği bilgiye göre, 18 Temmuz saat 12.00’ye kadar metrekare başına 91 kilogram yağış düştü.

Reklam

Laboratuvar başkanı Adil Tek, yağışlara neyin neden olduğunu şu sözlerle anlattı: “Yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3’üncü yaz yağış değeri oldu. Bu da son yıllarda görülen iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliklerine eklenen bir ekstrem olarak kayıtlara geçti. Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzeyden gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince ‘süper hücre’ dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor.”

Meteoroloji, vali ve belediye başkanının aksini söyledi: Yağış etkisini azalttı

Vali ve belediye başkanı duyurdu: Yağmur, 14’ten sonra şiddetini artıracak

Ulaştırma bakanı ‘teşhis’i koydu: Bu bir afet

Fotoğraflarla İstanbul’un yağmurla imtihanı

İstanbul’dan yağmur manzaraları: Metro, tramvay, metrobüs, otoyol sular altında

Share64
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 64

SON HABERLER

Akşam Postası / 18 Temmuz 2017

Özellikle evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesiyle tepki çeken yeni müfredatın detayları belli oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...