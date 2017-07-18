İstanbul’u etkisine alan yağışlara ‘süper hücre’ neden olmuş

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul’u bugün etkisine alan yağışa ‘süper hücre’ denen bir yapının neden olduğunu bildirdi.

Enstitünün meteoroloji laboratuvarının verdiği bilgiye göre, 18 Temmuz saat 12.00’ye kadar metrekare başına 91 kilogram yağış düştü.

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Laboratuvar başkanı Adil Tek, yağışlara neyin neden olduğunu şu sözlerle anlattı: “Yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3’üncü yaz yağış değeri oldu. Bu da son yıllarda görülen iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliklerine eklenen bir ekstrem olarak kayıtlara geçti. Bu yağış çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzeyden gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince ‘süper hücre’ dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor.”