İstanbulspor’un Kırım takımıyla ‘tartışmalı’ hazırlık maçı iptal

İstanbulspor’un Kırım takımı Kırım Tatar Kızıltaş Futbol Kulübü’yle Türkiye’de oynayacağı açıklanan hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye 1’inci Lig takımlarından İstanbulspor’un, milli maç arası nedeniyle, 27 Mart’ta Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 16.00’da Kırım takımıyla hazırlık maçı oynaması planlanıyordu.

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İstanbulspor’un Twitter’dan yayınladığı açıklamasında hazırlık maçının iptal edildiği belirtilirken, buna herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

İstanbulspor'umuzun milli ara sebebiyle lige verilen arada Kırım ekibi PFC Kyzyltash ile yapacağı hazırlık maçı iptal edilmiştir, kamuoyuna duyurulur. — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 26, 2019

Rusya Büyükelçiliği de maçın iptal edildiğini Facebook’tan duyurarak şunları yazdı: “Bazı kişiler Kırımlılara kaybetmekten mi korkuyor? Kırım Tatar kardeşlerine desteklerini açıklayanlar, bu kardeşlerine Türk misafirperverliğini göstermeyi reddediyorlar. Kırım Tatarları artık Türkiye’ye gelmesinler mi?”

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В Турции отменили запланированный на 27 марта товарищеский матч между футбольными клубами «Кызылташ» и «Истанбулспор»…. Posted by Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara on Tuesday, March 26, 2019

Hazırlık maçı, özellikle Türkiye’de yaşayan Kırımlıların tepkisini çekmişti. Maç yoluyla, Rusya’nın Ukrayna toprağı Kırım’daki işgalini meşrulaştırmak istediği öne sürülmüştü.

Ukrayna Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Gayana Yüksel, Kırım’da şu an bulunan yönetimin, yarımadanın Rus toprağı olarak tanınması için elinden geleni yaptığını belirterek maçı da bu nedenle organize ettiğini belirtmişti.



Kırım Haber Ajansı’nda (QHA) yer alan bilgiye göre, Kırım Tatar Kızıltaş Futbol Kulübü 2016’da Rusya işgali sırasında kuruldu. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kırım Ligi’ni de tanımıyor.

