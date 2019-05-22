‘İstanbullu’yla akrabalık ilişkisi’ kuran İmamoğlu: Yine, yeni, yeniden kazanacağız

SEÇİL TÜRESAY

İstanbul sensiz olmaz

Hiçbir iş yarım kalmaz

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Her şey güzel olacak İmamoğlu...

‘Geçen seçim’ için hazırlanan ‘Martın Sonu Bahardır; Geliyor İmamoğlu’ şarkısının güncelenen bu sözleri eşliğinde girdi ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstabul adayı Ekrem İmamoğlu kampanya koordinasyon toplantısını düzenlediği İstanbul’daki otelin salonuna.

Fotoğraflar: CHP

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul belediye başkanlığı seçimi için yol haritasını anlattığı toplantının yapıldığı 3 bin kişilik salon doluydu. Salonun dışında ve içerideki ekranda kalp içinde ‘İmamoğlu Varsa Umut Var’ yazan afişler, dev ekranlarda ise ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ yazıyordu.

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CHP’nin Türkiye’de kazandığı büyükşehir belediye başkanları, İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, parti meclisi üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri, belediye meclisi üyelerinin yanısıra İYİ Parti, sivil toplum ve sendika temsilcileri de oradaydı destek için. Japondan Danimarkalısına, Almandan Fransızına onlarca yabancı basın mensubu da izlemek için!

‘Trabzon’un evladı’ İmamoğlu içeri girmeden önce onu bekleyen kalabalığa İhsan Eş’in horon eşliğinde seslendirdiği ‘İmamoğlu Destanı’ da çalındı. Tam da bugünkü konuşmasında sarf ettiği, “Hiç bir şeyden korkmuyorum; siz de korkmayın” ve sürekli dile getirdiği “Haram yemem; yedirmem” sözlerine gönderme yaparcasına:

Birileri bir iş eder takılmayın onlara

Gelin alkış edelim başkan girdi horona

Dürüst mert adamdır en korktuğu haramdır

Hiç kimseden çekinmez cesaretli adamdır

İmamoğlu salona girdiğinde herkes ayaktaydı; tabii cep telefonlarını o anı ölümsüzleştirmek amacıyla havaya kaldırarak! Kürsüyü baştan başa yürürken el salladı ve kalabalık içinden de karşılık aldı. Kimilerinin ceketlerinde ‘İmamoğlu broşu’ da vardı.

“Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyen Mustafa Kemal Atatürk, CHP’nin eski başkanları İsmet İnönü ve Bülent Ecevit için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve öyle konuşmaya başladı İmamoğlu.

‘Stratejimizi İstanbullular belirliyor’

31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını alan, 18 gün görevde kaldıktan sonra da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası alınan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan israfı anlatırken stratejisini İstanbulluların belirlediğinin altını çizdi.

Sonda da “Oğlum Allah rızası için bu israf düzenine son ver” diyen ‘bir amca’nın, seçim otobüsünün yanında koşup yumruğunu havaya kaldırarak, “Ekrem Ağabey her şey güzel olacak ağabey” diyerek kampanyanın sloganını belirleyen Berkay’ın belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

Dededen miras: Makamın büyüdükçe boynun bükülecek

Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”

Martta baharı getirdiklerini, haziranda yazı getireceklerin, 23 Haziran’da bayram havasıyla oy atmaya gidip tüm Türkiye’ye sandıktan ve demokrasiden başka çare olmadığını göstereceklerini belirten İmamoğlu, ‘icraatlarından kopya çektiklerini’ söylediği rakiplerine ise şu göndermeyi yaptı: “Önce soyadıyla sonra da tipine bakarak seçmenlerin hangi partiye oy atacağının belirlendiğini savundular. Allah kimseyi bu tür bahaneler kullanmaya mecbur etmesin. Yüz ifadelerine bakılınca kendileri de inanmıyorlar Mızıkçılığın da sınırı var.”

AKP’li ve MHP’lilere: Gelin bu ayıbı beraber düzeltelim

AKP’li ve MHP’li seçmenlerin sokakta, pazarda gelip kendisine YSK kararı nedeniyle üzgün olduklarını söylediğini aktaran İmamoğlu, “Gelin bu ayıbı hep beraber düzeltelim. Siz de bize katılın” diyerek onlardan oy istedi.

Sık sık alkışlarla söz kesilen ve belediyecilik anlayışında her zaman değindiği eşitlik ve sosyal adalet kavramlarına değinen İmamoğlu, yıldızların en parlak göründüğü anın zifiri karanlık olduğunu vurgulayarak, “Karanlıkta, İstanbul’un arka mahallelerindeki insanların yüzlerinde parlayan milyonlarca yıldız görüyorum” dedi.

Bu parlayan yıldızlar başta olmak üzere baktığı her yerde, onunla 4 kilometre koşan Müzeyyen Teyze’de, Berkay’da, “Benim emanetimi çaldılar” diyen Ubeydullah Dede’de umut gördüğünü vurgulayan İmamoğlu, “En karanlık saatler şafaktan hemen öncedir” dedi.

‘Halamın oğlu, dayımın oğlu’ diyen var

Kentin mahallelerinin sadece belediye başkanı değil o mahallenin ‘Ekrem ağabeyi’ olacağını dile getirirken kendisine, “Halamın oğlu, dayımın oğlu” diye seslenen olduğunu anlatarak, “Akrabalık ilişkimiz başladı” dedi. Ve, kavga etmeyen, güler yüzlü siyaset yaparak 23 Haziran’da ‘yine, yeni, yeniden kazanacaklarının’ altını çizdi.

Konuşması bittiğinde gittiği her pazarda, mahallede olduğu gibi fotoğraf çektirme yarışı başladı. Önce siyasetteki yol arkadaşlarıyla, sonra ‘sokaktaki yol arkadaşları’yla fotoğraf çektiren İmamoğlu, 23 Haziran’da ‘demokrasi tarihine damga vurulacağına, ellerinden alınan emanetin iade edileceği’ inancıyla salondan ayrıldı.