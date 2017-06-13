İstanbullunun çilesi: Köprüdeki çalışma nedeniyle trafik durma noktasında

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik işe gidiş ve dönüş saatlerinde durma noktasına geliyor.

Asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üst yapısı yenilenen köprüdeki çalışmalar önceki gece başladı.

Köprüde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte iki şerit trafiğe kapatılırken iş makineleriyle asfalt kazıma çalışmaları sürüyor.

Bakım onarım çalışmaları 82 kişilik ekiple üç vardiya halinde yedi gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Çalışmaların 31 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor.

Trafik arttı

Köprüdeki çalışma, halihazırda yoğun olan trafiği daha da artırdı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Anadolu-Avrupa yönündeki yoğunluk Ataşehir TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımına kadar uzanıyor.