İstanbullular parklarda sabahlıyor

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, vatandaşların park alanlarında toplanmasına neden oldu.

Fotoğraflar: DHA

Kimi vatandaşlar evdeki yiyeceklerini ve çadırlarını alarak park ve açık alanlara gitti. İstanbullular, deprem anında yaşadıkları panik nedeniyle eve giremediklerini ifade etti. Kimi vatandaşlar geceyi parka kurdukları çadırda geçireceklerini söylerken, kimi de gece saatlerinde evlerine döneceklerini belirtti.

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Esenler’de yaşayan ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne ailesiyle birlikte gelerek çadır kuran Nurullah Öz, şöyle dedi: “Deprem oldu. Hemen herkes sokağa çıktı. Her şeyi bıraktık geldik buraya. Çadır kurduk, sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dönemediğimiz için buradayız.”

Kızılay Esenler Şubesi Ekipleri ise Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Kızılay Esenler Bölge Başkanı Abdurahman Bölük, şu açıklamayı yaptı: “Bütün İstanbul’daki şubelerimiz sahadalar. Buradaki 15 Temmuz parkımız bu durum için müsait. Eğer daha olumsuz bir durum olursa burada halkımızı mağdur etmemek için belediye ekiplerimizle birlikte bazı incelemelerde bulunduk. Ama şu anda bir olumsuzluk yok. Allah korusun bir şey olursa bununla ilgili hazırlık yaptık.”

Avcılar’da vatandaşlar parklarda.

Depremin merkezine en yakın ilçe olan Silivri’de evlerine giremeyenler sokaklarda kalıyor.

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Depremin ardından saatlerdir meydanlara çıkan vatandaşlar, yanlarında yorgan ve yastık aldı. Gece evlerinde kalamayacaklarını belirten vatandaşlar, park ve bahçelerde bu geceyi geçirecekler.

