İstanbullular deniz taksisinin rengine karar verdi: Boğaz tasarımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yaz tekrar hizmete girecek deniz taksilerinin rengi için düzenlenen anketten ‘Boğaz’ isimli tasarımın seçildiğini duyurdu.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, “Deniz taksilerimiz ilk etapta 50 adet olacak. Talebe göre sayıyı arttırabiliriz. 2021’in yaz aylarında hizmete almayı planlıyoruz” demiş ve taksilerin renklerini vapur iskelelerine konulan kiosklardan oy verecek İstanbullular’ın belirleyeceğini söylemişti.

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Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında anketten en yüksek oyu alan tasarımı şöyle duyurdu: “İstanbullular deniz taksinin rengine karar verdi. 150 binden fazla oy kullanılan anketimizde yüzde 36 oy oranı ile İBB Deniz Taksi için Boğaz isimli tasarım seçildi. Bu yaz hizmete girecek deniz taksilerimizin üretimi Haliç Tersanemizde devam ediyor.”