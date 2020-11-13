İstanbullu Taksim, Bakırköy meydanları ve Salacak sahili için seçimini yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbulluların oylarına sunulan Taksim, Bakırköy meydanları ve Salacak kıyı bandı projeleri için oy verme işlemi sona erdi. 19 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında yarışan projeler arasından halkın seçtikleri hayata geçirilecek.

Fotoğraflar: İBB

İBB ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan projelere, 19 Ekim’den bugüne kadar istanbulsenin.org üzerinden 352 bin 784 kişi oy verdi.

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Adil bir yarışma olması için oy verenlerden T.C kimlik numarası talep edildi. İstanbullular en beğendikleri projeyi seçti.

Toplam 233 proje

Taksim Meydanı

Öncesinde ve yarışma boyunca çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zenginleştirilen süreç için üç düzenleme için toplam 233 proje teslim alındı. Jüri tarafından her biri için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

‘İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor’ temasıyla düzenlenen halk oylamasında jürinin seçtiği üçer proje yarıştı.

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Taksim Meydanı

Jürinin seçtiği, halkın oyuna sunulan projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan ‘karar senin’ merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde tanıtıldı.

Taksim Meydanı projesi için de 209 bin 728 kişi oy verdi. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasında geçen mücadeleyi 86 bin 597 oyla 15 numaralı proje kazandı.

Bakırköy Meydanı projesi.

Bakırköy Meydanı projesi için ise 9, 12, 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy kullanıldı. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

Salacak sahilini yeni çehresine kavuşturmak için yarışan 4, 42, 53 numaralı projeler arasından 51 bin 405 oy alan 42 numaralı proje seçildi. Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı.

İdarenin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyu ile paylaşılacak. Her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacak.

Salacak kıyı bandı projesi.

Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından meydanlar, İstanbul’a yakışan yeni yüzüyle İstanbullulara hizmet verecek.