İstanbullu sürücüler, çekilen araçlarına ‘cepten’ ulaşacak

İstanbullu trafikte hatalı park sonucu çekilen aracının nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgisine mobil sistemler üzerinden ulaşabilecek.

İstanbul’da şehir genelinde çekilen ve ‘bağlanan’ araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) uygulaması kullanıma sunuldu.

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Bu uygulamayla şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi nedenle çekildiği bilgilerini ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna dair yol tarifi de bulunabilecek.

Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com adresinden ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara ‘İSTMOP‘ uygulamasını indirerek, ulaşabilecek.

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Söz konusu uygulamayla ayrıca görevli memur, aracı çekmeden önce kural ihlalini gösteren fotoğrafı çekerek uygulamaya yükleyecek. Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek, otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak.