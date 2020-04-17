İstanbul’dan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık personelinin giydiği tulum ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Avcılar’daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, bir konteyner dolusu ürünü ele geçirdi.
Ürünleri yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, ele geçirilen ürünlerin de sayımına devam edildiği bildirildi.