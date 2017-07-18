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İstanbul’dan yağmur manzaraları: Metro, tramvay, metrobüs, otoyol sular altında

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle, şehrin birçok noktasını su bastı, trafik kilitlendi.

Fotoğraf ve videoların tamamı Twitter’dan alınmıştır.

İşe gidiş saatine denk gelen yağmurdan ötürü yollar göle dönerken vatandaşlar, kendi başlarının çaresine baktı. Eminönü’nde yolda yürünemeyecek derece birikinti oluşması üzerine, yurttaşlar yola taş dizerek karşıdan karşıya geçti.

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Şehre birkaç saat içinde 6 bin 725 yıldırım düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sel uyarısı yaparken, İstanbul Valiliği yurttaşlardan özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak kapatılırken, Atatürk Havalimanı-Yenikapı metro hattı da su baskını nedeniyle Bakırköy’e kadar sefer yapıyor. Yenikapı’dan Bakırköy’e metro ulaşımı sağlanamıyor. Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de durduruldu.

İstanbul’un en kritik ulaşım yollarından E-5 karayolunda yoğun su birikintisi oluşurken, trafik durma noktasına geldi.

Özellikle araçlar tünel ve alt geçitlerde mahsur kalırken, bazı tünel ve alt geçitlerin büyük ölçüde sel suyuyla dolduğu ifade edildi.

Ara sokaklar da tamamen suya gömülmüş durumda.

Yağmur yağdığında denizle karanın birleşerek ender görüntülerin ortaya çıktığı Üsküdar’da da bazı noktalarda biriken su insan boyunu aştı. Bazı yurttaşlar yüzerek yolda ilerledi.

Üsküdar bir kez daha kara ve denizin birleştiği nokta haline geldi.

Yenikapı metrosunu su basarken, Bayrampaşa ve Zeytinburnu metro durakları başta olmak üzere raylı ulaşım da suya teslim oldu. İstasyonlardaki yurttaşlar mahsur kaldı.

Otobüs ve metrobüsleri de su bastı.

Yenibosna’da bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu alt geçidi tamamen suyla doldu.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Şişhane metrosunda elektrik kaçağı yüzünden dumanlar yükseliyor.

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