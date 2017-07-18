İstanbul’dan yağmur manzaraları: Metro, tramvay, metrobüs, otoyol sular altında

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle, şehrin birçok noktasını su bastı, trafik kilitlendi.

İşe gidiş saatine denk gelen yağmurdan ötürü yollar göle dönerken vatandaşlar, kendi başlarının çaresine baktı. Eminönü’nde yolda yürünemeyecek derece birikinti oluşması üzerine, yurttaşlar yola taş dizerek karşıdan karşıya geçti.

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Şehre birkaç saat içinde 6 bin 725 yıldırım düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sel uyarısı yaparken, İstanbul Valiliği yurttaşlardan özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 18, 2017

Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak kapatılırken, Atatürk Havalimanı-Yenikapı metro hattı da su baskını nedeniyle Bakırköy’e kadar sefer yapıyor. Yenikapı’dan Bakırköy’e metro ulaşımı sağlanamıyor. Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de durduruldu.

İstanbul’un en kritik ulaşım yollarından E-5 karayolunda yoğun su birikintisi oluşurken, trafik durma noktasına geldi.

Özellikle araçlar tünel ve alt geçitlerde mahsur kalırken, bazı tünel ve alt geçitlerin büyük ölçüde sel suyuyla dolduğu ifade edildi.

onlar konuşur, ak parti yapar.pic.twitter.com/hsQMdSiXuN — buko (@bukobey) 18 July 2017

Ara sokaklar da tamamen suya gömülmüş durumda.

Evin penceresinden balıklama atlayıp yüze yüze işe gideyim bari dedim sonra yüzmeyi bilmediğim aklıma geldi. #yağmur pic.twitter.com/2j4HNdFiAK — Tuba Köse (@forewer1) 18 July 2017

Yağmur yağdığında denizle karanın birleşerek ender görüntülerin ortaya çıktığı Üsküdar’da da bazı noktalarda biriken su insan boyunu aştı. Bazı yurttaşlar yüzerek yolda ilerledi.

Üsküdar bir kez daha kara ve denizin birleştiği nokta haline geldi.

Üsküdar da kara ile deniz birleşti, vatandaşımız yapması gerekeni yapıyor, yüzüyor #yağmur pic.twitter.com/UYrSm3Kn9b — Çiya (@ciyaristan) 18 July 2017

Yenikapı metrosunu su basarken, Bayrampaşa ve Zeytinburnu metro durakları başta olmak üzere raylı ulaşım da suya teslim oldu. İstasyonlardaki yurttaşlar mahsur kaldı.

İstanbul’da Havalimanı – Yenikapı metro hattındaki durağı böyle su bastı. #yağmur pic.twitter.com/omugohAg4e — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) 18 July 2017

Otobüs ve metrobüsleri de su bastı.

Kıskanıyorlar ülkemizi! Bu metrobüs başka nerede var? pic.twitter.com/lngY5Tn5cH — kübra akalın (@kubraakalin) 18 July 2017

Yenibosna’da bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu alt geçidi tamamen suyla doldu.

İstanbul Yenibosna

Şiddetli #yağmur Yenibosna’da bir alt geçidi kapattı. Mahsur kalanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/a64a7OChnI — Murat Demirci (@muratdemircim) 18 July 2017

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Şişhane metrosunda elektrik kaçağı yüzünden dumanlar yükseliyor.