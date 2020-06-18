İstanbul’dan taziye için giden bir kişide ‘corona’ çıktı; Bingöl’deki 379 kişilik köy karantinaya alındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul’dan taziye için giden kişinin ‘corona’ testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Bir yakınını kaybettikten sonra 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne giden kişide hastalık belirtileri görülünce sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Filyasyon ekiplerinin çalışma başlattığı köyde taziyeye katılan 54 yaşındaki kadınla temas eden kişiler belirlendi. Yakın temasta bulunan sekiz kişiye Covid-19 testi yapıldı ve onlarda da corona virüsü tespit edildi. Bu kişiler, sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavilerine başlandı.