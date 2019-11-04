İstanbul’dan sonra Tekirdağ’dan da ıspanak zehirlenmesi haberi geldi: 22 kişi hastanelik

Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ıspanaktan kaynaklanan gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuran 44 kişiden 19’unun tedavi için acil gözlem servislerine alındığını açıklanmasının ardından Tekirdağ’dan da zehirlenme haberi geldi.

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra da Süleymanpaşa ilçesinde aynı şikayetlerle iki kişi hastaneye yatırıldı.

‘Nedeni yabancı ot’; numuneler inceleniyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte çok sayıda görülen gıda zehirlenmesine ıspanağın değil, ıspanağa karışan yabancı otların neden olduğunu bildirmişti. Müdürlüğe bağlı ekipler ise zehirlenme vakalarının ardından Bayrampaşa’da bulunan yaş meyve ve sebze halinden günlük rutinin dışında inceleme amacıyla ıspanak numunesi aldı.