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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’dan Singapur’a giden yolcuda ‘corona’ tespit edildi

Salı günü İstanbul’dan Singapur’a Türk Hava Yolları’nın TK54 sayılı seferiyle giden bir yolcuda yeni tip corona virüsü hastalığı (COVID-19) çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, yolcuyla temas eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Flightradar24 verilerine göre TK54 yolcularını taşıyan uçak salı gecesi İstanbul’a döndü.

Singapurlu yetkililerden başka bilgi verilmezken, sivil havacılık idaresinin THY ile bağlantıya geçtiği belirtildi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı’nın da konuyla ilgili Türk yetkilileri bilgilendirdiği bildirildi.

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