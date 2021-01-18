İstanbul’dan kar manzaraları: Trafikte yoğunluk yüzde 74, sokaklar buz pisti

Akit TV’de bir programda sağlık çalışanlarının ‘özlük hakları’ istemini ‘Rüşvetimi ver susayım mantığı’ olarak nitelendiren Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, sağlıkçılar tarafından yoğun tepki aldı, #MuratAlanHaddiniBil etiketi ‘trend topic’ oldu.