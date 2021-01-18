İstanbul’dan kar manzaraları: Trafikte yoğunluk yüzde 74, sokaklar buz pisti

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktı. Buzlanan ara sokaklarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Hatfa sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da etkisini sürdürdü.
Haftanın ilk iş günü İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritası saat 09.00 sıralarında yüzde 74’e kadar çıktı.
Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Ümraniye’de ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti, rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.
Kağıthane’de, buz pistine dönen yollarda bir servis aracı takla atarken, vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği, zaman zaman yokuşlardan yuvarlandığı görüldü.