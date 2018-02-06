İstanbul’dan altın alacakmış: Makatına 144 bin avro saklayan kuyumcu hastanelik oldu

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Cezayir’de kuyumculuk yapan 67 yaşındaki Salah Mennaoui, makatına yerleştirdiği 144 bin avroyu altın almak için geldiği İstanbul’da çıkaramayınca ameliyat edildi.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre Mennaoui, jelatinlere sardığı 288 adet 500 ve iki adet 100 avroyu, ülkesinde bir doktorun yardımıyla makatına yerleştirdi.

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Bu şekilde uçağa binerek İstanbul’a gelen adam, polislere yakalanmadan havalimanından çıktı ve Fatih’te bir otele yerleşti.

Makatına sakladığı binlerce avroyu çıkarmaya çalışan kuyumcu Mennaoui, başarılı olamadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Mennaoui, özel bir hastaneye gitti.

‘Yüksek miktarda altın almak istedim’

Doktorların yaptığı incelemede makatında rulo halinde cisimler fark edilen Mennaoui, hemen ameliyata alındı. Operasyonla hastanın vücudundaki ruloları çıkaran doktorlar, binlerce avroyu görünce hemen polise haber verdi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kuyumcu Mennaoui, emniyette verdiği ifadede paralarla altın alıp ülkesine döneceğini söyledi. Mennaoui ifadesinin devamında “Ülkem Cezayir’de altın ve tekstil işleri ile uğraşmaktayım. Ülkemde kuyumcu dükkanım var. Ben Türkiye’ye sık gider gelirim. Türkiye’ye her geldiğimde yaklaşık 50 bin avro para getiririm. Bu parayla Türkiye’de altın ve tekstil ürünleri alırım. Bu sefer yüksek miktarda altın almak istedim” dedi.

Salah Mennaoui, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği Salah Mennaoui’nin vücudundan çıkan paralara el koydu. Serbest bırakılan Mennaoui ise ülkesine döndü.

Cezayir havalimanlarında 7 bin 500 avro üzerindeki miktarlarda bildirim yapılma zorunluluğu var. Bildirim yapılırken de paranın kaynağı veya banka dekontu gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor.