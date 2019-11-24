İstanbul’daki yangında bir bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Yangın saat 10:00 sıralarında Güvercintepe mahallesi 24. Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın bodrum katında elektrikli sobadan kaynaklı olarak çıktı.

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Bodrum katını duman sarınca etraftakilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri kardeşlerin hayatlarını kaybettiğini açıklarken, polis sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde incelemelerde bulundu.