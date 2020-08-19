İstanbul’daki yangında 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Dört yaşındaki kardeşi ağır yaralandı

İstanbul’un Pendik ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, dört yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın haberine göre Esenyalı Mahallesi İbni Batuta Sokak’ta bulunan üç katlı bir apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İtfaiye ekipleri, dairede küçük yaşta iki çocuğun bulunduğunu tespit etti.

10 yaşındaki M.B.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 yaşındaki kardeşi R.B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan ilk incelemede M.B. ve kardeşi R.B.’nin olay sırasında evde yalnız oldukları tespit edildi.